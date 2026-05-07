الخميس 2026-05-07 12:18 م

بطء مدير الملفات يحرج ويندوز 11.. ومايكروسوفت تعد بإصلاحات

بطء مدير الملفات يحرج ويندوز 11.. ومايكروسوفت تعد بإصلاحات
تعبيرية
 
الخميس، 07-05-2026 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   أقرت شركة مايكروسوفت أخيراً بوجود مشكلات أوسع في أداء “File Explorer” على نظام ويندوز 11، بعد شكاوى متكررة من المستخدمين بشأن البطء والتأخير أثناء الاستخدام اليومي.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير نشره موقع Digital Trends، فإن المشكلة لا تقتصر على بطء فتح “إكسبلورر” فقط، بل تشمل أيضاً التنقل بين المجلدات، وتحميل الصور المصغرة، وظهور قوائم النقر بالزر الأيمن، إضافة إلى حالات تعليق وتوقف متكررة تؤثر على تجربة الاستخدام.


وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت كانت قد اعتمدت سابقاً على تقنية التحميل المسبق لبعض مكونات التطبيق بهدف تسريع ظهوره عند الفتح، إلا أن هذا الحل لم يعالج البطء الذي يظهر بعد تشغيله، خاصة عند التعامل مع المجلدات الكبيرة أو الملفات المصورة.


وفي هذا السياق، كشفت تالي روث، المسؤولة عن قسم Windows Shell في مايكروسوفت، أن الشركة تعمل حالياً على خطة شاملة لتحسين أداء “File Explorer”، تتضمن تقليل العمليات البصرية غير الضرورية، وخفض عمليات القراءة من القرص، وتحسين ترتيب تحميل العناصر داخل التطبيق.


وتهدف هذه التعديلات، وفق التقرير، إلى جعل “إكسبلورر” أكثر سلاسة واستقراراً، بحيث لا يقتصر التحسين على سرعة فتح النافذة فقط، بل يشمل أيضاً سرعة التنقل بين الملفات والمجلدات وتقليل التوقفات المزعجة التي اشتكى منها مستخدمو ويندوز 11.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها

أخبار محلية الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها

إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)

أخبار محلية إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

وفيق محمد الشيخ حسين

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب توفيق محمد الشيخ حسين

حكك

فيديو منوع ماهو أكبر عدو للغدة الدرقية

خححخم

فيديو منوع تعرف على العلامات الخطيرة التي تخبرك بها أظافرك ..

تعبيرية

المرأة والجمال الإطلالات أحادية اللون تتصدر موضة ربيع وصيف 2026

متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر

أخبار الشركات متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر



 
 






الأكثر مشاهدة

 