بطء مدير الملفات يحرج ويندوز 11.. ومايكروسوفت تعد بإصلاحات

الوكيل الإخباري- أقرت شركة مايكروسوفت أخيراً بوجود مشكلات أوسع في أداء “File Explorer” على نظام ويندوز 11، بعد شكاوى متكررة من المستخدمين بشأن البطء والتأخير أثناء الاستخدام اليومي.

وبحسب تقرير نشره موقع Digital Trends، فإن المشكلة لا تقتصر على بطء فتح “إكسبلورر” فقط، بل تشمل أيضاً التنقل بين المجلدات، وتحميل الصور المصغرة، وظهور قوائم النقر بالزر الأيمن، إضافة إلى حالات تعليق وتوقف متكررة تؤثر على تجربة الاستخدام.



وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت كانت قد اعتمدت سابقاً على تقنية التحميل المسبق لبعض مكونات التطبيق بهدف تسريع ظهوره عند الفتح، إلا أن هذا الحل لم يعالج البطء الذي يظهر بعد تشغيله، خاصة عند التعامل مع المجلدات الكبيرة أو الملفات المصورة.



وفي هذا السياق، كشفت تالي روث، المسؤولة عن قسم Windows Shell في مايكروسوفت، أن الشركة تعمل حالياً على خطة شاملة لتحسين أداء “File Explorer”، تتضمن تقليل العمليات البصرية غير الضرورية، وخفض عمليات القراءة من القرص، وتحسين ترتيب تحميل العناصر داخل التطبيق.