الثلاثاء 2026-04-21 12:18 م

بطارية "AirPods" تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها

بطارية "AirPods" تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها
الثلاثاء، 21-04-2026 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد سماعات AirPods من أكثر ملحقات شركة Apple انتشارًا، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطاريتها يتطلب اتباع عادات استخدام صحيحة لتقليل التآكل الطبيعي لبطاريات الليثيوم-أيون.

وبحسب تقارير تقنية، فإن ارتفاع الحرارة ودورات الشحن الكاملة من 0% إلى 100% تُعد من أبرز العوامل التي تُسرّع تدهور البطارية، لذلك يُنصح بتجنب تعريض السماعات لأشعة الشمس المباشرة أو تركها تنفد تمامًا قبل إعادة شحنها.


ولحماية البطارية على المدى الطويل، توفر أبل ميزة “Optimized Battery Charging”، والتي يمكن تفعيلها من إعدادات آيفون، حيث تعمل على إيقاف الشحن عند 80% واستكماله لاحقًا وفق نمط الاستخدام اليومي.


كما أن إيقاف بعض الميزات مثل العزل النشط للضوضاء (ANC) والصوت المكاني وتتبع حركة الرأس عند عدم الحاجة إليها، يساعد في تقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية في كل شحنة.


ورغم أن تراجع كفاءة البطارية مع الوقت أمر طبيعي لا يمكن تجنبه، إلا أن أسلوب الاستخدام وطريقة الشحن يلعبان دورًا كبيرًا في إبطاء هذا التدهور والحفاظ على أداء أفضل لفترة أطول.

 
 


أخبار محلية تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

أخبار الشركات جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

أخبار الشركات جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

أخبار محلية الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

