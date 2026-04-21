بطارية "AirPods" تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها

الوكيل الإخباري- تُعد سماعات AirPods من أكثر ملحقات شركة Apple انتشارًا، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطاريتها يتطلب اتباع عادات استخدام صحيحة لتقليل التآكل الطبيعي لبطاريات الليثيوم-أيون.

وبحسب تقارير تقنية، فإن ارتفاع الحرارة ودورات الشحن الكاملة من 0% إلى 100% تُعد من أبرز العوامل التي تُسرّع تدهور البطارية، لذلك يُنصح بتجنب تعريض السماعات لأشعة الشمس المباشرة أو تركها تنفد تمامًا قبل إعادة شحنها.



ولحماية البطارية على المدى الطويل، توفر أبل ميزة “Optimized Battery Charging”، والتي يمكن تفعيلها من إعدادات آيفون، حيث تعمل على إيقاف الشحن عند 80% واستكماله لاحقًا وفق نمط الاستخدام اليومي.



كما أن إيقاف بعض الميزات مثل العزل النشط للضوضاء (ANC) والصوت المكاني وتتبع حركة الرأس عند عدم الحاجة إليها، يساعد في تقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية في كل شحنة.