الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأشغال المؤقتة ثلاث سنوات لمرتشي بدائرة الجمارك

الأردن يشتري القمح بسعر 413 دولار للطن في أحدث صفقة

افتتاح نادي القراءة الصيفي الثالث للأطفال

الضمان: 150 ألف مشترك ضمن الحد الأدنى للأجور

احتراق مركبة في إربد- فيديو

السيارات تقف في طوابير طويلة في سريلانكا للحصول على الوقود

الضمان تدعو المغتربين الأردنيين إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري

الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي

التعليم العالي تُحذر الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج الأردن

4 إصابات إثر حادث بين 6 مركبات في خريبة السوق

الأحد، 17-07-2022 01:49 م

بطاقة SIM بهاتفك لا تعمل.. إليك 4 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

Picte2


الوكيل الإخباري - ثمة بعض الأسباب التي قد تجعل بطاقة SIM لا تعمل، وقد لا تتلقى رسالة خطأ محددة، بل تجد هاتفك ببساطة لا يمكنه الاتصال بالشبكة، ومع ذلك تصل لك بعض الرسائل أحيانا إذا لم يتم تثبيت البطاقة بشكل صحيح، وهنا فإليك أكثر الطرق شيوعًا لاستكشاف أخطاء هاتفك وإصلاحها واستعادة بطاقة.

اضافة اعلان

 

الطريقة 1: تبديل وضع الطائرة
إذا كنت تشك في وجود مشكلة في بطاقة SIM، فقد تكون في الواقع مشكلة في البرنامج بهاتفك يمكن معالجتها بسهولة من خلال بعض الحيل البسيطة لتحري الخلل وإصلاحه التي لا تتضمن فتح هاتفك ولمس بطاقة SIM على الإطلاق، على سبيل المثال، يمكن معالجة بعض أخطاء بطاقة SIM ببساطة عن طريق تحويل هاتفك إلى وضع الطائرة ثم العودة مرة أخرى.

كما أنه في معظم الهواتف، بما في ذلك iPhone وAndroid، ما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى يمين الشاشة لإظهار مركز التحكم أو الإعدادات السريعة.

 

اضغط فوق وضع الطائرة لتشغيله، وانتظر بضع ثوانٍ، ثم اضغط فوقه مرة أخرى لإيقاف تشغيله، وحاول إجراء مكالمتك مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان هذا قد أدى إلى حل مشكلتك.

الطريقة 2: اعد تشغيل هاتفك
هناك طريقة أخرى لإزالة الخلل المؤقت وهي إيقاف تشغيل هاتفك والانتظار لمدة دقيقة ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

 

الطريقة 3: قم بإزالة وإعادة تثبيت بطاقة SIM

إذا كنت لا تزال ترى رسالة خطأ أو لا يمكنك إكمال مكالمة بطريقة أخرى، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين بطاقة SIM الخاصة بك.
كما أنه للقيام بذلك، ابحث عن أداة إزالة بطاقة SIM المرفقة بهاتفك، يمكنك أيضًا استخدام دبوس أو مشبك ورق رفيع جدًا وإدخاله في الفتحة الموجودة بالقرب من بطاقة SIM، وحاول حتى تخرج الدرج، تأكد من أن بطاقة SIM مثبتة بشكل صحيح في درجها ثم اعد إدخالها بعناية.

 

الطريقة 4: قم بتنظيف بطاقة SIM بعناية
إذا لم تؤدِ إعادة تثبيت بطاقة SIM إلى الحل، فقد تلجأ بهاتفك إلى التأكد من نظافة البطاقة وأن جهات الاتصال واضحة.


يجب علليك إزالة بطاقة SIM من هاتفك، واستخرجها بعناية من مكانها ثم استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح أي غبار أو أوساخ أو حطام.

يمكن لعلبة من الهواء المضغوط أن تساعد في إزالة أي وسخ، ولكن لا تبلل بطاقة SIM، استخدم دائمًا قطعة قماش جافة.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ios-16-imessage-edit-unsend

كيف تعدل أو تلغي إرسال الرسائل في ios16؟

127705

أداة ميتا للذكاء الاصطناعي لن ترسم بدون مساعدة من المستخدم

2022-07-17_07-35-50_143649

مايكروسوفت تطلق خط أزياء برموز ويندوز الشهيرة

2013-634966026337451958-745_main_thumb500x319

منصة فيسبوك تختبر طريقة تسمح بإضافة صفحات تعريف متعددة للحساب الواحد

2-17

أربعة برامج ضارة من جوكر أكبر تهديد لمستخدمي أندرويد

كم-راتب-اليوتيوبر-في-السعودية--780x470

كم يكسب مستخدم يوتيوب لديه مليون مشترك؟

أخبار متعلقة
mute all sounds

دراسة تحذر من الوضع الصامت في الهاتف

202062315512442AM

ARM تجلب تتبع الأشعة لأجهزة أندرويد

3

هجوم خطير يستهدف مليارات من مستخدمي هواتف أندرويد