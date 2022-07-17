بطاقة SIM بهاتفك لا تعمل.. إليك 4 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

الوكيل الإخباري - ثمة بعض الأسباب التي قد تجعل بطاقة SIM لا تعمل، وقد لا تتلقى رسالة خطأ محددة، بل تجد هاتفك ببساطة لا يمكنه الاتصال بالشبكة، ومع ذلك تصل لك بعض الرسائل أحيانا إذا لم يتم تثبيت البطاقة بشكل صحيح، وهنا فإليك أكثر الطرق شيوعًا لاستكشاف أخطاء هاتفك وإصلاحها واستعادة بطاقة.

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الطريقة 1: تبديل وضع الطائرة

إذا كنت تشك في وجود مشكلة في بطاقة SIM، فقد تكون في الواقع مشكلة في البرنامج بهاتفك يمكن معالجتها بسهولة من خلال بعض الحيل البسيطة لتحري الخلل وإصلاحه التي لا تتضمن فتح هاتفك ولمس بطاقة SIM على الإطلاق، على سبيل المثال، يمكن معالجة بعض أخطاء بطاقة SIM ببساطة عن طريق تحويل هاتفك إلى وضع الطائرة ثم العودة مرة أخرى.



كما أنه في معظم الهواتف، بما في ذلك iPhone وAndroid، ما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى يمين الشاشة لإظهار مركز التحكم أو الإعدادات السريعة.

اضغط فوق وضع الطائرة لتشغيله، وانتظر بضع ثوانٍ، ثم اضغط فوقه مرة أخرى لإيقاف تشغيله، وحاول إجراء مكالمتك مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان هذا قد أدى إلى حل مشكلتك.



الطريقة 2: اعد تشغيل هاتفك

هناك طريقة أخرى لإزالة الخلل المؤقت وهي إيقاف تشغيل هاتفك والانتظار لمدة دقيقة ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

الطريقة 3: قم بإزالة وإعادة تثبيت بطاقة SIM

إذا كنت لا تزال ترى رسالة خطأ أو لا يمكنك إكمال مكالمة بطريقة أخرى، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين بطاقة SIM الخاصة بك.

كما أنه للقيام بذلك، ابحث عن أداة إزالة بطاقة SIM المرفقة بهاتفك، يمكنك أيضًا استخدام دبوس أو مشبك ورق رفيع جدًا وإدخاله في الفتحة الموجودة بالقرب من بطاقة SIM، وحاول حتى تخرج الدرج، تأكد من أن بطاقة SIM مثبتة بشكل صحيح في درجها ثم اعد إدخالها بعناية.

الطريقة 4: قم بتنظيف بطاقة SIM بعناية

إذا لم تؤدِ إعادة تثبيت بطاقة SIM إلى الحل، فقد تلجأ بهاتفك إلى التأكد من نظافة البطاقة وأن جهات الاتصال واضحة.



يجب علليك إزالة بطاقة SIM من هاتفك، واستخرجها بعناية من مكانها ثم استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح أي غبار أو أوساخ أو حطام.

يمكن لعلبة من الهواء المضغوط أن تساعد في إزالة أي وسخ، ولكن لا تبلل بطاقة SIM، استخدم دائمًا قطعة قماش جافة.





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