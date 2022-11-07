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الإثنين، 07-11-2022 09:47 ص

بعدما اطلقت على نفسها اسم ايلون ماسك .. تويتر يحظر حساب الممثلة كاثي غريفين

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الوكيل الإخباري-تم تعليق حساب الممثلة والكوميدية الأمريكية كاثي غريفين على "تويتر"، بعد أن غيرت اسمها في ذلك الحساب إلى إيلون ماسك.

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وجاء في النص المكتوب على الصفحة المحجوبة، للممثلة التي كان لديها مليونا مشترك: "قامت شركة تويتر بتعليق هذا الحساب، بسبب انتهاك السياسة المتبعة في تويتر".

في وقت سابق، قال الملياردير ماسك، الذي اشترى تويتر في أكتوبر، في سلسلة من التغيرات، إن هذه الشبكة الاجتماعية ستتوقف عن تحذير المستخدمين الذين يغيرون أسماءهم إلى اسم شخص آخر دون تحديد طبيعة وسبب هذا التغيير.


كما أوضح ماسك، سيتم الآن في تويتر حظر كافة المستخدمين من هذا النوع إلى الأبد.

 


 

روسيا اليوم

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