بعد أبل وغوغل.. مايكروسوفت تعلق خدماتها في روسيا

الوكيل الاخباري- في أحدث التداعيات على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا، وقف المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها في روسيا.



وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث في منشور: "مثل بقية العالم، نشعر بالرعب والغضب والحزن بسبب الصور والأخبار القادمة من الحرب في أوكرانيا وندين هذا الهجوم غير المبرر وغير القانوني من قبل روسيا"، وفق فرانس برس.

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وقف مبيعات إعلانات غوغل

أتت هذه التطورات بعد أن كانت شركة غوغل قد أوقفت في وقت سابق الجمعة مبيعات إعلانات محرك البحث على منصاتها على الأراضي الروسية.



كما أفادت غوغل أنها أوقفت إعلاناتها مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية، مضيفة أن الوضع يتطور بسرعة وأنها ستواصل مشاركة التحديثات عندما يكون ذلك مناسباً.

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