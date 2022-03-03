بعد أكثر من أسبوع على إطلاقه.. منصة ترامب غير قابلة للاستخدام

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأنه بعد أكثر من أسبوع من إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Truth Social، لا يزال التطبيق غير قابل للاستخدام.

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وقالت الصحيفة البريطانية إنه تم إطلاق منصة التواصل الاجتماعي في 21 فبراير، وكان التطبيق في أعلى لائحة التطبيقات في متجر تطبيقات Apple، وتم منح الراغبين بتحميل التطبيق رقما على قائمة الانتظار حتى يتمكنوا من بدء النشر عليه.



ولكن بعد تسعة أيام، لا يزال العديد من المستخدمين ينتظرون. هذا واشتكى أحد مستخدمي Truth على "توتير" وكتب: "لقد أنشأت حسابي في غضون 5 دقائق من بدء البث المباشر.. قال بريدي الإلكتروني إن رقم قائمة الانتظار الخاصة بي كان 25021. لكن وبعد أسبوع هذا الرقم لم يتغير".

روسيا اليوم



