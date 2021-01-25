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الإثنين، 25-01-2021 12:14 م

بعد إطلاقها رسميا.. تعرف على شروط تحميل لعبة سبونج بوب

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الوكيل الإخباري _ أعلنت الشركة المطورة للعبة Handy Games عن إطلاق اللعبة الشهيرة سبونج بوب بشكل رسمي على الهواتف منذ أيام ، حيث يمكن للمستخدمين أيضا لعبها على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب. 

وتم إطلاق اللعبة على منصات الألعاب جوجل ستاديا، و إكس بوكس وان، و بلاي ستيشن 4 ، بالإضافة إلى الهواتف الذكية. 


ويتطلب لعب لعبة SpongeBob SquarePants القيام بالدخول على متجر الألعاب في اندرويد  والاشتراك في اللعبة بسعر  بسعر 9.99$ دولار أمريكي، وكذلك الدخول على متجر iso والاشتراك فيها بسعر 8.99$ دولار أمريكي. 

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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