بعد إطلاقها رسميا.. تعرف على شروط تحميل لعبة سبونج بوب

الوكيل الإخباري _ أعلنت الشركة المطورة للعبة Handy Games عن إطلاق اللعبة الشهيرة سبونج بوب بشكل رسمي على الهواتف منذ أيام ، حيث يمكن للمستخدمين أيضا لعبها على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب.



وتم إطلاق اللعبة على منصات الألعاب جوجل ستاديا، و إكس بوكس وان، و بلاي ستيشن 4 ، بالإضافة إلى الهواتف الذكية.





ويتطلب لعب لعبة SpongeBob SquarePants القيام بالدخول على متجر الألعاب في اندرويد والاشتراك في اللعبة بسعر بسعر 9.99$ دولار أمريكي، وكذلك الدخول على متجر iso والاشتراك فيها بسعر 8.99$ دولار أمريكي.





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المصدر : صدى البلد



