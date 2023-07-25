بعد إطلاق ثريدز من ميتا.. تيك توك تنافس تويتر وإنستغرام بميزة جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة "تيك توك" الشهيرة طرح ميزة جديدة لمستخدميها، يستطيعون - من خلالها - تطوير محتواهم، بعيداً عن محتوى الفيديوهات الذي تعتمد عليه.

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وكانت الميزة الجديدة، التي طرحتها "TikTok"، عبارة عن إمكانية المستخدمين نشر النصوص المكتوبة، ولن يقتصر نوع المنشورات على الفيديوهات فحسب، وإنما أيضاً على النصوص التي تشبه كثيرًا تلك المتوفرة على "إنستغرام"، و"فيسبوك"، و"تويتر".

وسيكون هناك حدٌّ معين للمنشورات النصية على "تيك توك"، بحيث لا تتجاوز 1000 حرف، ويمكن للمستخدمين الآخرين أيضًا التفاعل مع المنشور بطريقة مشابهة لكيفية تفاعلهم مع الفيديو.



ويتمكن المستخدمون من إنشاء نصوصهم على "تيك توك"، من خلال ثلاثة خيارات، هي: الصورة والفيديو والنص، وبمجرد تحديد خيار النص، سيتم نقل المستخدم إلى صفحة إنشاء النص، حيث يمكنه كتابة المحتوى الخاص به، كما يستطيع، أيضاً، إضافة الأصوات، ووضع علامات على الموقع، وتمكين التعليقات، وستكون المنشورات النصية تفاعلية وديناميكية، مثل أي فيديو أو منشور مصور.



وتستطيع "تيك توك"، بعد إتاحاتها المنشورات النصية المنافسة بقوة مع "تويتر" و"إنستغرام"، أن تكون بديلة لهما، خاصة بعد حالات ترك المستخدمين منصة "تويتر"، بعد التحديثات والحدود، التي وضعها إيلون ماسك.



جدير بالذكر أن عدد مستخدمي "تيك توك" يبلغ حوالي مليار شخص، وتحولت المنصة من وسيلة للترفيه إلى مصدر للأخبار والتواصل.

زهرة الخليج