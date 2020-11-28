بعد ازمة تسريب البيانات.. نصائح لحماية معلوماتك على فيسبوك

الوكيل الإخباري _ يعد موقع "فيسبوك" من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليه مستخدميه في تسجيل الدخول إلى مواقع أخرى، لكن بعد الكشف عن عمليات تسريب البيانات التي تسببت فيها الشبكة الاجتماعية، ومن بينها فضيحة اختراق شركة كامبريدج أناليتيكا لأكثر من 50 مليون حساب لمستخدمي الفيسبوك والحصول على بياناتهم دون موافقتهم ، حيث ازدادت مخاوف المستخدمين .



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وهناك عدة طرق للحفاظ على معلوماتك على فيسبوك :



1. قم بحذف التطبيقات المرتبطة لحسابك:

تعد أحدث عمليات تسريب البيانات مرتبطة بـ تطبيقات الطرف الثالث والمواقع التي يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إليها باستخدام حساب فيسبوك، مما يمنح تلك التطبيقات الخارجية وصولا إلى معلوماتهم على الشبكة الاجتماعية سرا دون علمهم.



2.تحكم في صلاحيات الوصول للتطبيقات:

حيث يمكنك التحكم في كيفية وصول تلك التطبيقات إلى البيانات عبر فيسبوك من خلال :

- افتح حسابك على موقع فيسبوك من خلال إصدار الويب.

- انقر على السهم لأسفل أعلى يسار الشاشة.

- من القائمة المنسدلة اضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات.

- من القائمة الجانبية على يمين الصفحة، انقر على خيار التطبيقات.

- ستظهر لك قائمة جديدة تضم التطيقات والمواقع التي سجلت دخولك إليه باستخدام فيسبوك.

- تصفح التطبيقات والمواقع والألعاب التي سمحت له بلوصول إلى بياناتك، وقم بالتعديل لعرض صلاحيات الوصول المسموح بها لكل تطبيق عبر حسابك .

-قم بإلغاء تحديد الخيار بجوار أي صلاحية وسوف تمنع التطبيق من الوصول إلى البيانات التي قمت بإلغاء تحددها، ثم اضغط زر حفظ.







3. إيقاف استخدام تطبيقات فيسبوك:

يجب أن تمنع التطبيقات الخارجية من الوصول إلى بيانات فيسبوك، ولكن مع هذا الخيار لن تستطيع تسجيل الدخول باستخدام حسابك على الموقع في الكثير من المواقع والخدمات.

المصدر : صدى البلد



