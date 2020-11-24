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الثلاثاء، 24-11-2020 02:15 م

بعد اكتشاف ثغراته الخطيرة.. أفضل محركات بحث آمنة بديلة لمتصفح إيدج

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الوكيل الإخباري _  تواصل شركة مايكروسوفت للبرمجيات في العمل على إضافة التحديثات والعديد من الميزات المهمة، لمتصحفها إيدج ، ليصبح قادرًا على المنافسة بشكل قوي مع المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس وغيرها ، وذلك بعد ان كشفت تقارير وجود الكثير من الثغرات على شكل إضافات متوفرة لمتصفح إيدج تستغل نشاط المستخدمين وتعمل على التجسس عليهم.

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حيث استطاعت ملحقات متصفح إيدج التسلل إلى المستخدمين واختراقهم، الأمر الذي سيدفع الكثير من المستخدمين التفكير فى استخدام متصفحات ومحركات بحث بديلة وآمنة، وهناك عدد من المتصفحات التى توفر نسبة كبيرة من الأمان على الرغم من أنها لا تستخدم بشكل معتاد بين المستخدمين، ابرزها :

محرك البحث SeaMonkey 
لا يعتبر محرك البحث SeaMonkey من المحركات المشهورة مثل Google Chrome وFirefox ، الا انه يتميز باحتوائه على خاصيات مثل الإيميل وأدوات لتحرير HTML والشات وأدوات لتطوير الويب.

محرك البحث DuckDuckGo
يعتبر محرك البحث DuckDuckGo من أفضل المحركات المتعلقة بالخصوصية، ووصل تحميل محرك البحث DuckDuckGo إلى 20 مليون تحميل في 2019، فيما وصل عدد تحميله الآن من قبل المستخدمين إلى أكثر من 100 ألف تحميل في اليوم الواحد.

محرك البحث Firefox
يعد محرك البحث  Firefox  ثاني أشهر محرك عالميا بعد Google Chrome، ويعتبر أفضل محرك بحث للباحثين عن الخصوصية حيث أثبت منذ عام 2014 أنه يعطي أهمية كبيرة لخصوصية المستخدمين.

محرك  Opera
يحتوي محرك البحث Opera على خصائص عديدة ومتنوعة منها أن نسخته الجديدة Reborn 3 منها أنه يربطك مباشرة ببعض التطبيقات مثل فيسبوك وماسنجر، كما أنه يمكنك من رؤية سجل البحث أو الصفحات المتعلقة ببحثك، ويعتبر Opera محرك يحتوى على نسبة أمان عالية، كما أن به VPN مجانية وهى شبكة افتراضية خاصة.


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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