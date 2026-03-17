بعد اكتشاف ثغرتين خطيرتين.. غوغل تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلًا لمتصفح كروم

مخاطر كبيرة على المستخدمين
الثغرتان، المعروفتان برموز CVE‑2026‑3909 وCVE‑2026‑3910، تصيبان مكونات أساسية في المتصفح، بما فيها مكتبة الرسوميات ومحرك V8 الخاص بتشغيل جافا سكريبت، وفقًا لتحليلات أمان متخصصة.
وتُصنف هذه الثغرات من نوع Zero‑Day، أي أنها لم تكن معروفة قبل استغلالها فعليًا من قبل المهاجمين، ما يجعلها أخطر من الثغرات التقليدية. وبفضل هذه الثغرات، يمكن تنفيذ أكواد خبيثة عن بُعد بمجرد زيارة المستخدم لمواقع مصممة خصيصًا للاستغلال، ما يفتح الباب أمام سرقة البيانات أو اختراق الأنظمة.
تحديث عاجل لتعزيز الحماية
استجابت غوغل بسرعة، وطرحت تحديثًا أمنيًا يشمل إصلاح هذه الثغرات على أنظمة ويندوز، لينكس، وماك.
وأوضحت الشركة أن تنزيل التحديث وحده لا يكفي، إذ يتطلب إعادة تشغيل المتصفح لتفعيل الإصلاحات بالكامل وحماية الجهاز. كما دعت المستخدمين للتحقق من إصدار كروم عبر الذهاب إلى الإعدادات → About Google Chrome، حيث يبدأ المتصفح بفحص النسخة الحالية وتحميل التحديث إن وجد.
نصائح لتعزيز الأمان
تجنب فتح الروابط غير الموثوقة أو تنزيل أدوات خارجية تدعي إصلاح المتصفح، إذ قد يستغل بعض
-
أخبار متعلقة
-
وداعاً لبطء الأندرويد.. "خيار سري" في هاتفك يضاعف سرعته في دقائق!
-
مفاجأة.. أصبح بإمكانك الدردشة مع أشخاص خارج تطبيق واتساب
-
هل هاتفك أندرويد بطيء؟ استخدم "وضع الأمان" لتشخيص المشكلة بسرعة
-
آبل تستعد لأول آيفون قابل للطي.. تسريبات تكشف الميزات المذهلة
-
هل تعاني من ضعف الإرسال في هاتفك؟ إليك الأسباب المُحتملة
-
سهلة جداً.. طريقة لاكتشاف كلمة مرور "الواي فاي" على الحاسوب
-
غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين
-
"ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل