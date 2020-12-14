بعد انتهاك بيانات المستخدمين.. كيف تخفي رقمك في تيليجرام

الوكيل الإخباري _ بعد القلق الكبير الذي اثاره تطبيق المراسلة تيليجرام، في الساعات الماضية، وذلك بسبب تفعيل خاصية People Nearby التي تقوم باقتراح المستخدمين القريبين أو المحيطين في نطاق الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه المستخدمون، الأمر الذي يعتبر خطرا كبيرا على المستخدمين بسبب سهولة تحديد بيانات الموقع.





حيث يستطيع المستخدمون من خلال خاصية People Nearby تحديد أرقام هواتف المستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل وكذلك إرسال طلبات الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بالاضافة الى معرفة الموقع والذي يع أكبر تهديد للمستخدمين.



و يمكن للمستخدمين التخلص من إزعاج خاصية People Nearby أو المستخدمين القريبين، من خلال اخفاء ارقام هواتفهم بحيث لا يستطيع المستخدمون الآخرون ارسال أي رسائل منه أو ارسال طلبات الصداقة على المواقع الأخرى باستخدامه ، من خلال اتباع الخطات التالية :

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-قم بتعطيل مشاركة الأرقام بالضغط على أيقونة القائمة ثم الضغط على الإعدادات Settings





- حدد الخصوصية والأمان





- اذهب إلى تحديد من يمكنه رؤية رقم هاتفي ، حدد لا أحد Nobody



- حدد رقم الهاتف





- حدد من يمكنه العثور علي عن طريق رقمي حدد جهات الاتصال الخاصة بي جهات الاتصال My Contacts أو لا أحد Nobody

المصدر : صدى البلد







