بعد تويتر.. إنستغرام تستعد لدخول عالم الـNFT

الوكيل الاخباري- تخطط شبكة ”إنستغرام“ الاجتماعية لدخول عالم القطع المشفرة غير القابلة للتبديل ”NFT“، وذلك من خلال تعاونها مع شبكات: ”إيثيريوم“ و“بوليجون“ و“سولانا“ و“فلو“، الرائدة في مجال إنشاء الـNFT.



وستختبر شبكة الصور الأشهر في العالم خطوتها الجديدة على مستوى عدد محدود من مستخدميها داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع ”كوين ديسك“، اليوم الإثنين.



وقال الموقع إن ”إنستغرام“ تنوي تقديم دعم واسع للمحافظ الرقمية، والتي يحتاج إليها المستخدمون لشراء وبيع وحفظ قطعهم المشفرة المميزة، وعلى رأسها محفظة ”ميتا ماسك“ الشهيرة.

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وأضاف أنه ”كي يتمكن المستخدم من مشاركة قطع الـ“NFT“ المملوكة له مع متابعيه على ”إنستغرام“، سيكون عليه ربط حسابه على الشبكة الاجتماعية بمحفظته الرقمية، والتي يحتفظ على متنها بقطعه المشفرة وحقوق ملكيته لها“.



وأشار إلى أن ذلك ”سيمكنه من عرضها عبر حسابه على ”إنستغرام“، كما سيتمكن من الإشارة إلى صناع القطع الأصليين“.



وبين أن تلك الخطوة من جانب ”إنستغرام“ تأتي لتكون الثانية من نوعها بين صفوف الشبكات الاجتماعية الكبرى.



ففي كانون الثاني/يناير الماضي، فتحت شبكة ”تويتر“ الباب أمام المستخدمين لوضع صور قطعهم المشفرة كصور شخصية لحساباتهم في هيئة سداسية الشكل.



وكان مارك زوكربيرغ، مؤسس ومدير شركة ”ميتا“ مالكة ”إنستغرام“، قد أشار خلال آذار/مارس الماضي، إلى أن شبكة الصور الاجتماعية ستقدم العديد من المزايا الجديدة المعتمدة على دمج فكرة الـ“NFT“ داخل المنصة.

إرم