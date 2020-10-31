بعد تيك توك.. الحكومة الهندية تحظر لعبة بابجي

الوكيل الإخباري _ حظرت الحكومة الهندية امس الجمعة لعبة الفيديو الصينية الشهيرة PUBG بابجي، سواء إصدار الكمبيوتر أو الهاتف المحمول فى الهند.

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ولن يستطيع اللاعبون فى الهند تحميل نسخ PUBG Mobile و PUBG Mobile Lite من على متجر تطبيقات جوجل Play Store أو متجر تطبيقات آبل App Store ، كما سيتم إغلاق كل ملفات APK التي كان يتم تحميلها بطريق غير مباشر من قبل اللاعبين.



وكشفت شركة Tencent Games الصينية والمنتجة للعبة بابجى، في بيان لها عن ايقاف اللعبة في الهند بدءا من امس ، تنفيذا لقرار الحكومة الهندية، وإن اللعبة سيتم نقلها إلى ناشر آخر غير شركة Tencent .





يذكر ان الحكومة الهندية كانت قد حظرت 59 تطبيق من بينها تطبيقات شهيرة جدا، من بينها تيك توك.

المصدر : صدى البلد

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