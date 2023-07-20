بعد حملة صارمة ضد مشاركة كلمات المرور.. ارتفاع عدد مشتركي Netflix

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد المشتركين في منصة نتفليكس الأمريكية لبث مواد الترفيه عبر الإنترنت في أعقاب بدء حملة ضد تعدد مستخدمي الحساب الواحد.

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وقالت شركة نتفليكس إن عدد المشتركين ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 9ر5 مليون مشترك ليصل إلى أكثر من 238 مليون مشترك.



ومنذ مايو الماضي اتخذت نتفليكس إجراءات صارمة ضد اشتراك أكثر من مستخدم في استخدام الحساب الواحد بعيدا عن مسكن المستخدم الفعلي في أكثر من 100 دولة بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا.



وتعتمد المنصة على جعل المستخدمين يدفعون مبالغ إضافية مقابل تعدد مستخدمي الحساب الواحد بدلا من إلغاء الخدمة لهم.



وفي الوقت نفسه زادت مبيعات المنصة في كل المناطق مقارنة بالفترة السابقة على بدء العملة.



وزادت إيرادات نتفليكس خلال الربع الثاني بشكل عام بنسبة 7.2% إلى نحو 8.2 مليار دولار، في حين زادت الأرباح إلى 1.49 مليار دولار مقابل 1.44 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

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