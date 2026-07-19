بعد سنوات طويلة.. مفاجأة آبل الجديدة Siri لم يعد كما كان

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الوكيل الإخباري- أتاحت شركة "آبل" النسخة التجريبية العامة من نظام "iOS 27"، والتي تمنح المستخدمين للمرة الأولى فرصة تجربة مزايا "Siri" الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت مقتصرة على المطورين. اضافة اعلان





وتتيح التحديثات للمساعد الذكي فهم الطلبات المعقدة بشكل أفضل، وتقديم ردود أكثر دقة، إضافة إلى تنفيذ مهام متعددة داخل التطبيقات المدعومة.



وتهدف آبل إلى اختبار هذه المزايا على نطاق أوسع وجمع ملاحظات المستخدمين قبل إطلاق النسخة النهائية، مع استمرار تطوير "Siri" لتعزيز تجربة الاستخدام ومنافسة المساعدات الذكية الأخرى.









