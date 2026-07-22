الأربعاء 2026-07-22 02:41 م

بعد سنوات من الانتظار.. غوغل تفاجئ مستخدمي أندرويد أوتو

we
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت شركة غوغل طرح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي أندرويد أوتو، تتمثل في إضافة عداد سرعة مباشر داخل تطبيق خرائط غوغل على شاشات السيارات.اضافة اعلان


وتتيح الميزة للسائقين متابعة سرعتهم بجانب الحد الأقصى للسرعة، مع تغيير لون المؤشر عند تجاوز السرعة المسموح بها، بهدف تعزيز الأمان أثناء القيادة.

وبدأت الميزة بالظهور لدى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن تصل تدريجيًا إلى مزيد من المستخدمين، ضمن تحديثات غوغل لتطوير تجربة أندرويد أوتو.
 
 


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