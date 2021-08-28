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السبت، 28-08-2021 02:14 م

بعد طول انتظار أمازون تدخل مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا

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الوكيل الإخباري - تدخل شركة أمازون في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تتعاون عملاقة التجارة الإلكترونية مع شركة Affirm لجلب أول خيار للدفع بالتقسيط على الإطلاق عبر موقع التجارة الإلكترونية الشهير.

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وقالت الشركتان في بيان إن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا يكون متاحًا لبعض عملاء أمازون في الولايات المتحدة مع طرح أوسع في الأشهر المقبلة.

وتتيح الشراكة لعملاء أمازون تقسيم المشتريات التي تبلغ قيمتها 50 دولار أو أكثر إلى أقساط شهرية أصغر. ولن يتم تحصيل أي رسوم متأخرة أو خفية من المستهلكين. 

وتعد الشراكة أحدث علامة على ازدهار مساحة الإقراض حيث يتجه المستهلكون الشباب نحو خطوط الائتمان البديلة هذه.


وفي وقت سابق من شهر أغسطس، دخلت شركة سكوير المجال عبر صفقة بقيمة 29 مليار دولار لشراء التكنولوجيا المالية الأسترالية Afterpay.

ويوجد ما يسمى بقروض التقسيط منذ عقود، وكانت تستخدم تاريخياً في عمليات الشراء الكبيرة مثل الأثاث.

ويتنافس لاعبو الدفع عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق نسختهم الخاصة من منتجات الدفع لاحقًا للعناصر عبر الإنترنت.

وتعد Affirm إحدى أفضل خيارات الدفع بالتقسيط المعروفة. وتعمل مع أكثر من 12000 تاجر، بما في ذلك وول مارت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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