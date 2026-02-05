بعد قلق المستخدمين من سياسة الخصوصية.. تيك توك يعود إلى نمو ثابت

11:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763372 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعافى تطبيق تيك توك إلى حد كبير من التراجع المحدود في عدد المستخدمين النشطين خلال الأيام التي أعقبت تغيير ملكيته، بعد سيطرة مجموعة من المستثمرين الأمريكيين على عملياته في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





ورغم أن هذا التراجع كان قصير الأمد، فقد استفادت منه تطبيقات الفيديو المنافسة مثل أب سكرولد وسكاي لايت سوشيال، التي شهدت زيادة سريعة في عدد المستخدمين الذين بحثوا عن بدائل لتطبيق تيك توك.



ووفق تقديرات شركة Similarweb المتخصصة في تحليل السوق الرقمية، انخفض عدد المستخدمين النشطين لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مباشرة بعد تغيير الملكية إلى ما بين 86 و88 مليون يومياً، مقارنة بمتوسط 92 مليون مستخدم نشط يومياً.



غير أن التطبيق سرعان ما استعاد زخمه، ليصل إلى أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يومياً؛ ما يشير إلى أن العديد ممن تركوا المنصة قد عادوا إليها.



وبالتوازي مع هذا الانخفاض الطفيف في استخدام تيك توك، شهدت تطبيقات مشاركة الفيديو البديلة نموًا ملحوظًا. ورغم أن حجم أب سكرولد لا يزال محدودًا مقارنة بتيك توك، إلا أنه بلغ ذروة 138,500 مستخدم نشط يومياً في 28 كانون الثاني، قبل أن ينخفض حالياً إلى 68,000 مستخدم.



كما بلغ عدد مستخدمي سكاي لايت سوشيال النشطين يومياً 81,200 مستخدم، وفقاً لتقديرات Similarweb، ثم انخفض هذا العدد لاحقاً إلى 56,300 مستخدم.



وبحسب تصريح الشركة لموقع TechCrunch، فقد ارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في سكاي لايت سوشيال إلى 380,000 مستخدم في أواخر كانون الثاني.





تم نسخ الرابط





