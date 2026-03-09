بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟

10:49 ص

الوكيل الإخباري- بعد مرور نحو ست سنوات على إطلاق هاتف iPhone 11، ما يزال الجهاز مستخدمًا لدى كثيرين بفضل أدائه الجيد واستمرار حصوله على التحديثات البرمجية من شركة Apple. اضافة اعلان





ورغم تقدّم عمره مقارنة بالهواتف الأحدث، فإنه لا يزال يُعد من أنجح أجهزة آيفون التي طرحتها الشركة. ومع إطلاق هاتف iPhone 17 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، يتجدد السؤال حول الفجوة التقنية بين هاتفين يفصل بينهما نحو ست سنوات من التطور.



شاشة أحدث وتجربة أكثر سلاسة

تظهر أبرز الفروقات بين الهاتفين في الشاشة. فقد جاء آيفون 11 بشاشة LCD بقياس 6.1 بوصة، وكانت من النقاط التي تعرضت للانتقاد عند طرحه عام 2019.



أما آيفون 17 فيأتي بشاشة OLED أكبر قليلًا بقياس 6.3 بوصة، مع دعم تقنية ProMotion التي توفر معدل تحديث متكيفًا يتراوح بين 1 و120 هرتز، ما يمنح تجربة تصفح أكثر سلاسة وانتقالًا أسرع بين التطبيقات.



كما توفر الشاشة الجديدة سطوعًا يصل إلى نحو 3000 شمعة، إلى جانب حواف أنحف، وهو ما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر عصرية وتجربة مشاهدة محسّنة.



أداء أقوى بفارق أجيال

يعتمد آيفون 11 على معالج A13 Bionic، الذي لا يزال قادرًا على التعامل مع المهام اليومية مثل التصفح والمراسلة واستخدام التطبيقات الاجتماعية بكفاءة جيدة.



في المقابل، يعمل آيفون 17 بمعالج A19 الأحدث، والذي يقدم أداءً أعلى بكثير. وتشير الاختبارات إلى تضاعف الأداء في المعالجة الأحادية، إضافة إلى تحسن كبير في المعالجة متعددة الأنوية، ما يمنح الهاتف قدرة أفضل على تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة.





