السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

السبت، 16-09-2023 04:03 م

بـ 1.9 مليون دولار... شركة ترفيه يديرها الذكاء الاصطناعي

20239151653621032


الوكيل الإخباري- إنشاء منصة للإنتاج الترفيهي يديرها الذكاء الاصطناعي، هي هدف رائدي الأعمال الأمريكيين في تكنولوجيا الترفيه الأخوان مايكل وبيتر سيوني، بتخصيصهما 1.9 مليون دولار تمويلاً أوّلياً لإطلاق شركتهما الجديدة "استرادا".

اضافة اعلان


مايكل وبيتر سيوني تخليا عن مناصب كبرى لأجل تأسيس هذه الشركة ، ومن المتوقع إطلاق الشركة بشكل رسمي بداية العام المقبل


جاء ذلك في خضم إضراب كُتاب السيناريو في هوليوود  المناهضين لشركات الإنتاج، التي تسعى إلى كتابة أعمال فنية جديدة ب الذكاء الاصطناعي.


وأعلن مايكل سيوني، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ"استرادا"، إطلاق شركة جديدة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، تكون مهمتها تحضير كل ما يلزم الإنتاج الترفيهي، قبل وبعد الإنتاج.


وشدّد على أن الذكاء الصناعي الذي يشكل موضوعاً ساخناً، لن يحل في "استرادا" مكان أحد، وستكون له نفس القدرة على تطوير الأعمال، وتنفيذ المهام التي لا يرغب فيها المبتكرون، وفق ما نقلت "هوليوود ريبورتر".


وقال إن خطة الشركة تتمثل في إطلاق منصة ذكاء صناعي بالتوازي مع شبكة إلكترونية، تسمح لكل من يعمل في  الإنتاج وما بعد الإنتاج، بإتمام المهام التي تستنفد الكثير من الوقت، في أقل وقت ممكن مع جودة عالية، دون أن تحل مكان البشر المبدعين.


وأعطى مثالاً، فقال إنه يمكن اللجوء إليها لتنقيح الأصوات بعد إتمام الدوبلاج، أو تنقية الموسيقى والمؤثرات البصرية، وهي مهام ستؤديها "استرادا" إلكترونياً.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023915173713452D

هل تتخلى آبل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح "البديهي"؟

5244925951691500047

ماسك يضيف ميزة جديدة على "إكس".. طال انتظارها!

whatsApp

هام من واتساب .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين

image (1)

«مايكروسوفت» تواجه شكوى أوروبية بسبب «تيمز» واقتراح ببيعه

71VpQCVgwnS._AC_UF1000,1000_QL80_

بعد 3 اعوام .. "شات جي بي تي" يحل معاناة طفل بريطاني اصيب بمرض مزمن ولم يكتشفه الاطباء!

mobile_6

كيف تعرف نسبة إشعاعات هاتفك؟

أخبار متعلقة
71VpQCVgwnS._AC_UF1000,1000_QL80_

بعد 3 اعوام .. "شات جي بي تي" يحل معاناة طفل بريطاني اصيب بمرض مزمن ولم يكتشفه الاطباء!

خ

احذر.. هذه الخدعة باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تكلفك مدخراتك

image

اليونسكو تتطلع لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

255071_0

إيلون ماسك يخطط لدمج شركات بتقنية الذكاء الاصطناعي

2151385 (1)

الذكاء الاصطناعي يقتحم Zoom بميزات جديدة

image

خبراء يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والسرقة