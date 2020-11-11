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الأربعاء، 11-11-2020 10:12 ص

بـ 115 مليون دولار.. تيك توك يحقق أعلى إيرادات في 2020

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الوكيل الإخباري _ استطاع تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك في التفوق على العديد من التطبيقات الاخرى ، حيث انه حقق رقما قياسيا فى عدد مرات التحميل والإيرادات ، حيث وصل التطبيق إلى إيرادات تقدرة بحوالي 115 مليون دولار ، والتي تقدر بأضعاف نفس الفترة من العام الماضى 2019، حيث تخطت الإيرادات نسبة 6 أضعاف من العام الماضي .

وقد جاء فى المرتبة الثانية موقع يوتيوب بإيرادات تقدر ب 94 مليون دولار، وتمتلك الولايات المتحدة فى يوتيوب نسبة 56 % من الإيرادات فيما تمتلك اليابان نسبة 11 %. 


ويأتى فى المركز الثالث فى التطبيقات ذات الأرباح الاعلى فى العام تطبيق المواعدة الشهير تيندر Tinder.

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ويضم المركز الرابع فى التطبيقات Tencent Video المملوك لشركة تينيسنت الصينية.

 

أما المركز الخامس فتأتي قناة البث التليفزيونى ديزني. 

 

المصدر : صدى البلد 

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