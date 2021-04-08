بقيمة 4 مليارات دولار.. تويتر تعقد مباحثات للاستحواذ على 'كلوب هاوس'

الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة "بلومبيرغ نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن شركة "تويتر" أجرت مباحثات في الأشهر الأخيرة لشراء تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse) بقيمة 4 مليارات دولار.

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ووفقا للتقرير، توقفت المباحثات، ولم يتضح بعد سبب توقفها.

وامتنعت "تويتر" عن التعليق على التقرير، في حين لم يرد "كلوب هاوس" على الفور على طلب للتعليق. وفقا لما نشرته "رويترز" على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء.



ودعا Clubhouse لمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة الصوتية، أعلن مؤخرا عن وجود 10 ملايين مستخدم نشط أسبوعيا.



وقد شهد التطبيق ارتفاعا في شعبيته بعد عرضه من قبل المليارديرين إيلون موسك ومارك زوكربيرغ، ومع تزايد انتشار جائحة كورونا.



لدى "تويتر" ميزة الصوت المباشر الخاصة بها "Spaces" والتي تهدف إلى إتاحتها لجميع مستخدميها هذا الشهر.



من جهة أخرى ذكرت بوابة "Techcrunc" التقنية، أمس الأربعاء، أن المطورين الداخليين للشبكة الاجتماعية "فيسبوك" أطلقوا اختبارا لتطبيق جديد للتواصل "هوت لاين" (Hotline) بميزات "كلوب هاوس".



وكتبت البوابة: "يمكن وصف تطبيق الويب بأنه مزيج من (إنستغرام لايف) و (غلوب هاوس) لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت. ومع ذلك، على عكس غلوب هاوس، يمكن لمنشئي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط".



وأوضحت أنه عند إطلاق "Hotline"، يمكن لأي شخص الانضمام إلى هذه الخدمة مجانا، وبحجم جمهور غير محدود، على الرغم من ملاحظة أن هذا قد يتغير مع تقدم التجربة.

سبوتنيك