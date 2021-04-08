الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان

إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المعسل

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : بدء تسليم الكوبونات لوزارة التنمية

شركة كهرباء اربد : لا تأجيل لدفع فاتورة الكهرباء الشهر الحالي

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

الخميس، 08-04-2021 02:19 م

بقيمة 4 مليارات دولار.. تويتر تعقد مباحثات للاستحواذ على 'كلوب هاوس'

62-160524-twitter-adding-photos-and-video-clips-twitter_700x400


الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة "بلومبيرغ نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن شركة "تويتر" أجرت مباحثات في الأشهر الأخيرة لشراء تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse) بقيمة 4 مليارات دولار.

اضافة اعلان

ووفقا للتقرير، توقفت المباحثات، ولم يتضح بعد سبب توقفها.
وامتنعت "تويتر" عن التعليق على التقرير، في حين لم يرد "كلوب هاوس" على الفور على طلب للتعليق. وفقا لما نشرته "رويترز" على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء.


ودعا Clubhouse لمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة الصوتية، أعلن مؤخرا عن وجود 10 ملايين مستخدم نشط أسبوعيا.


وقد شهد التطبيق ارتفاعا في شعبيته بعد عرضه من قبل المليارديرين إيلون موسك ومارك زوكربيرغ، ومع تزايد انتشار جائحة كورونا.


لدى "تويتر" ميزة الصوت المباشر الخاصة بها "Spaces" والتي تهدف إلى إتاحتها لجميع مستخدميها هذا الشهر.


من جهة أخرى ذكرت بوابة "Techcrunc" التقنية، أمس الأربعاء، أن المطورين الداخليين للشبكة الاجتماعية "فيسبوك" أطلقوا اختبارا لتطبيق جديد للتواصل "هوت لاين" (Hotline) بميزات "كلوب هاوس".


وكتبت البوابة: "يمكن وصف تطبيق الويب بأنه مزيج من (إنستغرام لايف) و (غلوب هاوس) لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت. ومع ذلك، على عكس غلوب هاوس، يمكن لمنشئي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط".


وأوضحت أنه عند إطلاق "Hotline"، يمكن لأي شخص الانضمام إلى هذه الخدمة مجانا، وبحجم جمهور غير محدود، على الرغم من ملاحظة أن هذا قد يتغير مع تقدم التجربة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيس

فيسبوك تتخذ قرارا بشأن مستخدمي الحسابات المخترقة

وجوب-كون-الحساب-فريدًا-من-أجل-توثيق-حساب-تيك-توك-1

تطبيق تيك توك تضيف 6 أدوات تفاعلية جديدة

main_image606ddae6a5f28

تقرير يفضح أسرارا خطيرة من داخل 'فيسبوك'

09-06-20-908624449

تحذير من طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر واتس آب

Capture

'ياهو' تعلن إغلاق واحدة من أشهر خدماتها

1048592400_56_0_1845_968_1000x541_80_0_0_fb9680af06a0a156c99fdeb8d133b329

ناسا تخبر عن موعد أول رحلة لطائرة حوامة على المريخ

أخبار متعلقة
2020-12-07T235543Z_683210368_RC2NIK93BLWM_RTRMADP_3_PEOPLE-TWITTER

'تويتر' تغلق تطبيق البث المباشر 'بيريسكوب'

1048401407_0_292_3072_2020_1200x0_80_0_1_c6bc95aab7f386fe2916aa87c23e84f6

يوتيوب تخفي 'غير المعجبين' بمقاطع الفيديو

60111e9b42360452612339a1

روسيا تصمم روبوتا خاصا للعمل في الفضاء المكشوف

2bb70b40-b249-4415-90b3-a91af7ca47e3_16x9_1200x676

بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة باستخدام العملات الرقمية المشفرة

20210327185648302

علماء يكتشفون السبب الأكثر شيوعا لوفاة رواد الفضاء

127-125437-warning-radars-service-google_700x400

خرائط 'غوغل إيرث' الجديدة.. تتيح العودة بالزمن