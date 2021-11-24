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الأربعاء، 24-11-2021 02:45 م

بلاي ستيشن تواجه دعوى قضائية تتعلق بالتمييز

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الوكيل الإخباري - تعرضت شركة بلاي ستيشن في كاليفورنيا لدعوى قضائية تزعم التمييز بين الجنسين والإنهاء غير المشروع بعد التحدث عن التمييز ضد الإناث في شركة الألعاب العملاقة، كما ذكرت لأول مرة بواسطة Axios.

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ووفقًا لتفاصيل الدعوى القضائية، تسعى محللة أمن تكنولوجيا المعلومات السابقة إيما ماجو إلى إقامة دعوى جماعية لتمثيل نساء أخريات ربما تأثرن بالتمييز المزعوم في بلاي ستيشن.

 

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إرسال رئيس بلاي ستيشن، جيم رايان، بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يدين فيه رد Activision Blizzard على تقارير عن السلوك التعسفي المزعوم للرئيس التنفيذي، بوبي كوتيك، وتاريخه من المضايقات خلال الثلاثين عامًا التي قضاها في الشركة.


وفي الإشعار على مستوى الشركة، ذكر رايان أنه محبط لقراءة أن Activision Blizzard لم تفعل ما يكفي للتصدي لثقافة عميقة الجذور من التمييز والتحرش. وقال أيضًا إن بلاي ستيشن لا تعتقد أن تصريحات Activision Blizzard تعالج الموقف بشكل صحيح.


وتصف الدعوى المرفوعة ضد شركة سوني تجربة ماجو كموظفة في الشركة من 2015 إلى 2021. مدعية أنها منعت باستمرار من الحصول على إجابة حول كيفية الحصول على ترقية. كما تزعم أنه تم تخفيض رتبتها بسبب استفساراتها عنها.


كما تدعي ماجو أنها سمعت المديرين يدلون بتعليقات متحيزة ضد المرأة العاملة. وتوحي تلك التعليقات بأن النساء أكثر عاطفية وأقل مهنية من الموظفين الذكور.

 

وقدمت ماجو بيانًا موقعًا إلى شركة سوني تناول التحيز المفترض في الشركة في عام 2021، كما تدعي الدعوى. وتم فصل ماجو بعد فترة وجيزة، بسبب إغلاق قسم تقول ماجو إنها لا تنتمي إليه. وبدلاً من ذلك، تقول ماجو إنها فصلت بشكل خطأ لأنها أنثى ولأنها تحدثت عن التمييز ضد الإناث.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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