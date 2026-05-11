بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027

وتشير التقارير إلى احتمالية تخطي التسمية الرقمية “آيفون 19” والانتقال مباشرة إلى “آيفون 20”، في خطوة تذكّر بما فعلته الشركة سابقًا مع iPhone X.
ومن المتوقع أن يكون الجهاز الأكثر جرأة من الناحية التقنية، إذ تعمل أبل على تطوير هيكل مصنوع من “الزجاج السائل”، إلى جانب شاشة منحنية بحواف فائقة النحافة، مع دمج الكاميرا ومستشعرات Face ID أسفل الشاشة للتخلص نهائيًا من أي ثقوب في الواجهة.
كما تتحدث التسريبات عن توجه الشركة لإلغاء الأزرار الميكانيكية التقليدية واستبدالها بأزرار لمسية تعتمد على ردود فعل اهتزازية، حتى في حال نفاد البطارية.
ورغم الطموح التقني الكبير، تبرز مخاوف تتعلق بمتانة الجهاز أمام الكسور، إضافة إلى احتمال أن يكون الأعلى سعرًا في تاريخ الشركة.
ويرى مراقبون أن أبل تسعى من خلال هذا الإصدار إلى إحداث نقلة كبيرة في سوق الهواتف الذكية، شبيهة بالتأثير الذي أحدثه آيفون X عام 2017، خاصة مع تصاعد المنافسة مع هواتف سامسونغ وغوغل في مجالات الهواتف القابلة للطي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
