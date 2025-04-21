بلوسكي يضيف قريبا نظام التحقق بـ"العلامة الزرقاء"

بحسب التغييرات البرمجية، لن تقتصر عملية التحقق على فريق Bluesky فقط، بل سيُمنح عدد من "الجهات الموثوقة" صلاحية توزيع العلامة الزرقاء على المستخدمين. هذا يعني أن المنصات الإخبارية الكبرى مثل صحيفة نيويورك تايمز قد تصبح قادرة قريبًا على التحقق من هوية حسابات المستخدمين داخل الشبكة.
آلية التحقق الجديدة:
رمز التحقق الأساسي: دائرة زرقاء تحتوي على علامة اختيار بيضاء، ستظهر على حسابات المستخدمين الذين تم التحقق منهم من قبل Bluesky أو من جهات موثوقة.
رمز خاص للمستخدمين الموثوقين: دوائر زرقاء مزخرفة بنفس العلامة، تظهر على حسابات الجهات التي تمتلك صلاحية التحقق.
يمكن للمستخدمين النقر على علامة التحقق لمعرفة الجهة التي منحتها.
وتُظهر التغييرات أن Bluesky سيقوم بالتحقق النشط من بعض الحسابات البارزة، بينما يسمح للجهات المعتمدة بالتحقق من الحسابات المرتبطة بها، في محاولة لتعزيز الشفافية والمصداقية دون فرض اشتراك مالي.
ماذا يميز هذا النظام؟
على عكس X، حيث يرتبط التحقق باشتراك شهري مدفوع، يعتمد نظام Bluesky الجديد على السمعة والمؤسسات الموثوقة، ما يعزز اللامركزية والاعتماد على المجتمعات للتحقق من الهوية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النظام الجديد يوم الاثنين المقبل، بحسب ما ورد في أحد الروابط المضمنة بطلب السحب البرمجي الذي نُشر الجمعة.
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