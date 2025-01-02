بمناسبة العام الجديد.. واتساب يضيف ميزات احتفالية "مؤقتة"

الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة المؤقتة بمناسبة العام الجديد، لتضفي المزيد من الحيوية والمرح على المحادثات والمكالمات، والتي يمكن لجميع المستخدمين الحصول عليها بعد تحديث التطبيق الموجود على هواتفهم.



"رموز تعبيرية" احتفالية

الميزة الأولى التي أضافها التطبيق هي تأثيرات احتفالية تظهر عند استخدام رموز تعبيرية معينة مثل الزجاجات المتفجرة، أو قبعة الحفلة والمفرقعات، حيث تطلق هذه الرموز وابلاً من القصاصات الورقية على الشاشة.



خلفيات وفلاتر جديدة للمكالمات

أتاح واتساب كذلك لمستخدميه خيارات جديدة لتخصيص مكالمات الفيديو عبر مجموعة من الخلفيات والفلاتر المبهجة، بالإضافة إلى تأثير القصاصات الورقية المتساقطة، لتضفي أجواءً احتفالية على مكالمات العائلة والأصدقاء.



ملصقات ليلة رأس السنة

أطلق واتساب أيضاً حزمة ملصقات جديدة مخصصة لليلة رأس السنة، تتضمن ملصقات أفاتار بطابع احتفالي، مما يجعل التعبير عن المشاعر أكثر متعة وإبداعاً في التهاني والمحادثات.

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وفي تصريح حول هذه الميزات، قال متحدث باسم واتساب لصحيفة مترو البريطانية: "نحن متحمسون لتقديم مفاجآت ممتعة للمستخدمين للاحتفال بالعام الجديد مع أصدقائهم وعائلاتهم"، مشيراً إلى أن هذه المزايا المؤقتة ستضفي مزيداً من البهجة والإثارة على محادثات العطلات.



وأكدت الشركة أن هذه الميزات ستكون متاحة لفترة محدودة فقط، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة منها حتى 3 يناير (كانون الثاني).