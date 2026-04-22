بميزات مدفوعة.. "ميتا" تختبر اشتراك "واتساب بلس" داخل التطبيق

الوكيل الإخباري- بدأت شركة "ميتا" تجربة خدمة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب تحت اسم "واتساب بلس"، بهدف تقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية مجانية.

التخصيص والمظهر



يركّز الاشتراك الجديد على تحسين تجربة الاستخدام من ناحية الشكل، حيث يتيح للمستخدمين خيارات مثل تغيير أيقونات التطبيق، واستخدام نغمات رنين مخصصة، بالإضافة إلى ملصقات حصرية.

كما يمنح الاشتراك مرونة أكبر في إدارة المحادثات، إذ يمكن تثبيت ما يصل إلى 20 دردشة بدلًا من 3 فقط في النسخة الحالية، مع إمكانية إنشاء قوائم مخصصة وتطبيق إعدادات موحّدة عليها بسهولة.

ورغم هذه الإضافات، تؤكد الشركة أن الرسائل والمكالمات الصوتية والمرئية ستبقى متاحة مجانًا دون أي تغيير.



كلفة الاشتراك



وتشير تقارير إلى أن سعر الاشتراك قد يصل إلى نحو 2.49 يورو شهريًا في بعض الأسواق، مع إمكانية توفير تجربة مجانية لمدة شهر للمستخدمين الجدد.