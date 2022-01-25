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الثلاثاء، 25-01-2022 09:11 ص

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة التاكسي الطائر ويسك ايرو Wisk Aero أنها حصلت على استثمار بقيمة 450 مليون دولار من شركة بوينغ Boeing العملاقة في مجال الطيران التجاري.

وشركة Wisk هو لاعب في الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، أو تقنية EVTOL. تقوم هذه التقنية، بشكل أساسي بتشغيل السيارات الطائرة وطرح هذه الخدمة للجمهور يوما ما.

وتعتبر سيارات الأجرة الطائرة الصغيرة أكثر هدوءا من طائرات الهليكوبتر. وتساعد الضوضاء الأقل، إلى جانب انخفاض التكاليف والتحسينات في برامج التحكم في الطيران ما قد يمكن السوق الجديدة من الانتشار على نطاق واسع وقصير المدى.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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