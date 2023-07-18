بيع نسخة نادرة من هاتف آيفون بسعر قياسي

الوكيل الإخباري - بيعت نسخة من الجيل الأول لجهاز آيفون النادر في مزاد علني بأكثر من 190.000 دولار أمريكي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لأغلى نسخة من جهاز آيفون.



وأعلنت دار المزادات LCG يوم الأحد أن المزاد على هاتف آيفون طراز الجيل الأول، الذي تم إصداره في 2007، بسعة تخزين 4 غيغابايت، والذي كان مختوماً من المصنع، انتهى بعرض عالٍ بأكثر من 400 مرة من سعره الأصلي بمبلغ 190,372.80 دولاراً.



وقالت دار LCG للمزادات: "يعتبر طراز 4 غيغابايت الأصلي مقدساً في عالم آيفون. لندرته الشديدة المرتبطة مباشرة بإنتاجه المحدود".

وتم إيقاف عملية تصنيعه بعد شهرين فقط على إطلاقه بسبب تخلف شهرته كثيراً عن طراز 8 غيغابايت.



وذكرت دار المزادات أن "الهاتف بمظهره الأصلي وهيئته الخالية من العيوب، بخاصة أن صاحبه الأساسي كان جزءاً من الفريق الهندسي الأصلي في شركة آبل، عندما تم إطلاق جهاز آيفون لأول مرة، وسيواجه المعجبون ومحبو الأجهزة صعوبة في العثور على مثيل أفضل".

وكانت دار المزادات قد باعت سابقاً هاتف آيفون بسعة تخزين 8 غيغابايت من إصدار 2007 مقابل 63,356.40 دولاراً في فبراير (شباط).

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