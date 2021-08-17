الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 02:27 م

بيكسل القابل للطي يستخدم شريحة Tensor من جوجل

google-tensor


الوكيل الإخباري - يشير الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12 إلى جهاز يحمل الاسم الرمزي Passport. الذي من المحتمل أن يكون الاسم الرمزي لجهاز بيكسل القابل للطي Pixel Fold الذي يشاع أن شركة جوجل قد تستعد لإصداره قبل نهاية العام.

اضافة اعلان

 

وظهرت معلومات حول هاتف بيكسل القابل للطي منذ سنوات حتى الآن، مع ظهور شائعات بشكل متقطع منذ عام 2019 على الأقل. ولكن التسريب الجديد يشير إلى أن جوجل يمكن أن تعلن عن Pixel Fold قريبًا.

ووفقًا للتعليمات البرمجية المصدرية الموجودة في الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12، فإنها تشير إلى أن Passport يعمل بمعالج Google Tensor الجديد من سامسونج، ويستخدم الهواتف على ما يبدو مودم سامسونج.

 

وأشارت الشائعات إلى أن هاتف بيكسل القابل للطي يستخدم شاشة LTPO بقياس 7.6 إنشات ومعدل تحديث 120 هرتز كما هو الحال في Galaxy Z Fold 3.


ولن يكون هذا الأمر مفاجئًا. وذلك بالنظر إلى أن سامسونج هي الشركة الرائدة في تقنية الشاشات القابلة للطي في الوقت الحالي.


وقد كانت جوجل تتعامل مع الشركة كثيرًا مؤخرًا، حيث تعاونت بشأن Wear OS 3 وتفيد التقارير أنهما عملتا معًا على شريحة Tensor.

 

وليس من الواضح ما إذا كان Passport قد يظهر بجانب بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، أو ما إذا كانت جوجل تريد الإعلان عنه في وقت لاحق من العام.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
macos-catalina-mba-voice-control-mic-overlay

متطلبات تشغيل تقنية الصوت المحيطي في ماك

T-Mobile-تؤكد-حدوث-خرق-للبيانات

T-Mobile تؤكد حدوث اختراق

2020-06-17T000000Z_196656067_RC2OAH9GFX02_RTRMADP_3_FACEBOOK-PROTESTS-VIOLENCE

شركة فيسبوك تحظر أي محتوى يدعم حركة طالبان

mastercard-logo

ماستر كارد تتخلص من الشرائط المغناطيسية

PicsArt_03-20-08.34.34

روبلوكس تريد السيطرة على ميتافيرس

hands-using-laptop

السعودية تطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بسبب متصفح إنترنت شهير

أخبار متعلقة
android-device-identifiers-featured

ميزة جديدة في أندرويد 12.. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه

google-statistics-facts-1170x584

جوجل تعلن تخليها عن هاتف أندرويد الرائد الصغير

Google-Pay-hero

جوجل تدعم Google Pay في الإمارات عبر Wear OS

1-تطبيقات-آبل-الأكثر-تحميلًا

استهداف متجر تطبيقات آبل

ما-معنى-كلمة-google

جوجل تمنح الأطفال تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت

mebusiness.ae_1532705621

جوجل تشكيلة جديدة من مفاتيح الأمان Titan