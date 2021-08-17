بيكسل القابل للطي يستخدم شريحة Tensor من جوجل

الوكيل الإخباري - يشير الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12 إلى جهاز يحمل الاسم الرمزي Passport. الذي من المحتمل أن يكون الاسم الرمزي لجهاز بيكسل القابل للطي Pixel Fold الذي يشاع أن شركة جوجل قد تستعد لإصداره قبل نهاية العام.

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وظهرت معلومات حول هاتف بيكسل القابل للطي منذ سنوات حتى الآن، مع ظهور شائعات بشكل متقطع منذ عام 2019 على الأقل. ولكن التسريب الجديد يشير إلى أن جوجل يمكن أن تعلن عن Pixel Fold قريبًا.





ووفقًا للتعليمات البرمجية المصدرية الموجودة في الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12، فإنها تشير إلى أن Passport يعمل بمعالج Google Tensor الجديد من سامسونج، ويستخدم الهواتف على ما يبدو مودم سامسونج.

وأشارت الشائعات إلى أن هاتف بيكسل القابل للطي يستخدم شاشة LTPO بقياس 7.6 إنشات ومعدل تحديث 120 هرتز كما هو الحال في Galaxy Z Fold 3.



ولن يكون هذا الأمر مفاجئًا. وذلك بالنظر إلى أن سامسونج هي الشركة الرائدة في تقنية الشاشات القابلة للطي في الوقت الحالي.



وقد كانت جوجل تتعامل مع الشركة كثيرًا مؤخرًا، حيث تعاونت بشأن Wear OS 3 وتفيد التقارير أنهما عملتا معًا على شريحة Tensor.

وليس من الواضح ما إذا كان Passport قد يظهر بجانب بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، أو ما إذا كانت جوجل تريد الإعلان عنه في وقت لاحق من العام.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











