بيل غيتس: لن تكون هناك حاجة للبشر في معظم الأشياء!

غيتس أشار إلى أن هذا التطور السريع في الذكاء الاصطناعي يمثل "فرصة رائعة"، ولكنه في الوقت ذاته أمر "مخيف" بسبب السرعة الكبيرة التي يحدث بها. وأضاف أنه سيؤدي إلى تغيير معظم الوظائف في جميع القطاعات، ما يثير القلق حول تأثيره على سوق العمل.
ورغم هذه التحديات، أعرب غيتس عن تفاؤله بشأن الفوائد التي قد يقدمها الذكاء الاصطناعي للبشرية، مثل العلاج للأمراض وحلول لمشكلات تغير المناخ والتعليم الشامل. وتنبأ بأن هذا المجال سيُحدث ثورة كبيرة في المستقبل، مشيرًا إلى أنه إذا بدأ من جديد، سيؤسس شركة تركز على الذكاء الاصطناعي، مما يفتح الأفق أمام المزيد من الابتكارات.
غيتس كان قد توقع تطور الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، وأشار إلى إنجازات مثل انتصار DeepMind في لعبة "غو"، وتطور نماذج مثل ChatGPT التي تحدت توقعاته.
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