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الخميس، 05-05-2022 11:17 ص

بيل غيتس يهاجم ماسك: سيجعل الأمور أسوأ في تويتر!

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الوكيل الاخباري- قال الملياردير الأميركي بيل غيتس، إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية استحواذ منافسه إيلون ماسك على "تويتر"، من خلال صفقة تبلغ 44 مليار دولار، ستؤدي إلى تغيير إيجابي، قائلًا إن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم مشاكل التطبيق عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المضللة.

غيتس، الذي عانى مؤخرًا من وابل من الاستهزاء من ماسك على "تويتر" بعد أن تم الكشف عن أنه يقوم ببيع أسهم "تسلا"، وضع ثقله في الصفقة خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تستضيفه صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.

وقال غيتس: "يمكنه في الواقع أن يزيد الأمر سوءًا.. هذا ليس سجله الحافل، سجله الحافل مع تسلا وسبيس إكس مذهل للغاية من خلال تكوين فريق رائع من المهندسين وأخذ الأشخاص الذين عملوا في تلك المجالات وإظهارهم حقًا".

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