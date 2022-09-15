الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية خاصة بالتبادل الثقافي

تشكيل لجنة من 5 خبراء لبيان أسباب انهيار عمارة اللويبدة

ماذا تعرف عن "فريق الإنقاذ" الذي ينفذ عمليات البحث بعمارة اللويبدة - فيديو

الملك يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في قراوة بني حسان

بوتين يشيد خلال لقائه رئيسي بتطور العلاقات مع إيران

وزارة العمل: 264015 تصريح عمل لغير الأردنيين ساري المفعول

كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك

"سيدتان ورجل وطفلة " المتبقون تحت ركام عمارة اللويبدة (الدفاع المدني)

الهاشمية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 15-09-2022 01:32 م

تتطلب إصلاحا فوريا- مستخدمو إنستغرام يبلغون عن مشكلة محرجة

277511-23197042712781-1941104098667327-417265667218-3115-6958088539-13


الوكيل الإخباري - أبلغ مستخدمو تطبيق "إنستغرام"، المملوك لشركة "ميتا"، عن مشكلة مزعجة تسببت في إلغاء كتم صوت "القصص" (Stories) بشكل غامض.

اضافة اعلان

 

وربما تكون قمت بتشغيل كتم الصوت، ولكن بمجرد أن تنتقل إلى القصة التالية، تبدأ الضوضاء في الظهور.

 

وهذا أمر محبط ومحرج بشكل خاص إذا كنت في بيئة هادئة، مثل مكتب العمل، وتنطلق الضوضاء فجأة من الهاتف الخاص بك، وينتهي بك الأمر إلى إحداث ضجة وجذب انتباه غير مرغوب فيه من الآخرين.

 

وكان مستخدمو "إنستغرام" في حالة استياء تام خلال اليومين الماضيين. وانتقلوا إلى "تويتر" وغيره من المنصات الاجتماعية للإبلاغ عن المشكلة التي تجعل ميزة "القصص" لا تعمل بشكل صحيح، ويتم تشغيل الصوت تلقائيا على الأجهزة دون إذن المستخدم.

وعادة، يتم كتم الصوت أثناء عرض القصص، ويتعين على المستخدمين النقر على أيقونة مكبر الصوت لإلغاء كتم الصوت. ولا تقوم ميزة القصص بتشغيل الصوت افتراضيا في معظم التطبيقات.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
google-facebook-new6-1920

صفعة كورية جنوبية لـ فيسبوك وجوجل بـ72 مليون دولار

نمن

آيفون 14 سيحتوي على لعبة دايناميك آيلاند

fbimg

حل مشكلة الشاشة البيضاء على جهاز آيفون 14 برو ماكس

ميتا

ميتا تنهي عمل فريق دراسة آثار فيسبوك السلبية

نقل-البيانات

طريقة نسخ وحفظ بيانات الخط الجديد إلى هاتف آيفون بسهولة

2022991527444872S

تقنية ثورية يمكنها اكتشاف المتفجرات والمخدرات

أخبار متعلقة
ميتا

ميتا تنهي عمل فريق دراسة آثار فيسبوك السلبية

roblox

هذا ما تخطط روبلوكس القيام به العام المقبل

طريقة-البحث-عن-شخص-في-انستقرام-2021-بالخطوات

تحديث جديد في إنستجرام تستطيع من خلاله عمل share

Ireland_Instagram_84058--b3995_0

بروكسل تغرم إنستغرام 405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين

651

ميتا تنشئ قسماً لخدمة العملاء لمساعدة من فقدوا حساباتهم

920211115107935201283

ميزة جديدة في إنستغرام