تجربة أحدث أداة من غوغل لحماية الخصوصية

الوكيل الإخباري - في وقت سابق من هذا العام أعربت غوغل عن اهتمامها بتطوير أداة سهلة لإزالة نتائج البحث عن معلومات شخصية للمستخدمين، وسيظهر هذا الخيار في النسخة التجريبية لتطبيق غوغل على أندرويد قريباً.



وتظهر الأداة التي أطلقت عليها غوغل Results about you عند نقر أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من تطبيق غوغل أسفل خيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث.

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ويشرح نقر زر Know How على الصفحة للميزة الجديدة كيف يمكن العثور على نتائج بحث عن الشخص وكيفية إزالتها. وتتيح الميزة معرفة إذا كانت الصفحات تبث المعلومات الشخصية، أو تحتوي على معلومات شخصية، أو تتضمن معلومات غير قانونية أخرى، أو تعرض تفاصيل قديمة.

ولا تتوفر هذه الأداة الآن على نطاق واسع، ولكن من المتوقع إتاحتها قريباً، وفق "أندرويد بوليس".



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