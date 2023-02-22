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الأربعاء، 22-02-2023 04:21 م

تجربة راديو يوتيوب ميوزك تتيح إنشاء محطات مخصصة بالكامل

يوتيوب-ميوزك-سيتيح-إنشاء-راديو-مخصص


الوكيل الإخباري - تقدم كل خدمة بث موسيقى في السوق تقريباً ميزة راديو، مما يسمح بإنشاء قائمة تشغيل يتم إنشاؤها تلقائياً حول أغنية أو فنان معين.

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ومع ذلك، بالنسبة للجزء الأكبر، لا توفر هذه الميزات قدراً كبيراً من المرونة. لكن الميزة الجدبدة التي أضافتها غوغل إلى يوتبوب ميوزك تحل هذه المشكلة.

وبدأت غوغل في طرح ميزة راديو معاد تصميمها على يوتيوب ميوزك تدعي الشركة أنها توفر للمستخدمين مزيداً من التحكم في تجربة الاستماع الخاصة بهم.


ومن بين الميزات الجديدة التي تتضمنها التجربة المحدثة القدرة على التقاط ما يصل إلى 30 فناناً عند إنشاء محطة إذاعية خاصة بك. ويمكنك أيضاً تحديد عدد مرات تكرار هؤلاء الفنانين وتطبيق المرشحات التي تغير الحالة المزاجية لقائمة التشغيل الناتجة. على سبيل المثال، تشتمل بعض الاختيارات على "البرد" و "التشاؤم".


ومن الممكن أيضاً ضبط المحددات التي قمت بتعيينها بعد إنشاء محطة من خلال النقر على خيار "Tune" الذي يظهر في الجزء السفلي من الواجهة بمجرد الاستماع إلى قائمة التشغيل الجديدة. وبطبيعة الحال، يمكنك حفظ المحطة لإعادة زيارتها لاحقاً.


وبمجرد أن تصبح التجربة الجديدة متاحة على جهازك، سترى مطالبة في الواجهة الرئيسية تقول "إنشاء راديو". وكما هو الحال مع العديد من إصدارات غوغل، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل طرح الميزة الجديدة للعموم.


وقد لا تكون الميزة الجديدة كافية لإقناع البعض بالتخلي عن سبوتيفاي وآبل ميوزك، ولكن إذا كنت من بين 50 مليون مشترك تقول غوغل أن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمة، فقد تطالبك بذلك لاستخدامها بشكل متكرر أو تحويل الإصدار التجريبي المجاني الذي حصلت عليه مع هاتفك إلى اشتراك مدفوع.

 

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