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الثلاثاء، 22-06-2021 10:52 ص

تحديات الذهاب إلى المريخ والعودة بأمان

السياحة_في_المريخ


الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأشياء التي يجب على البشرية التغلب عليها قبل إطلاق أي رحلة إلى المريخ.

وتمثل وكالة ناسا الفضائية وشركة SpaceX، اللتان تعملان معًا بشكل وثيق في مهمات إلى محطة الفضاء الدولية، اللاعبان الرئيسيان في تلك المهمة، في الوقت ذاته لديهما أفكار متنافسة حول الشكل الذي تبدو عليه مهمة المريخ.

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وتعد كتلة الحمولة التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه المهمة، بما في ذلك المركبات الفضائية والأشخاص والوقود والإمدادات.

أزمات السفر:
عادة ما تكون كتلة الحمولة مجرد نسبة صغيرة من الكتلة الإجمالية لمركبة الإطلاق. على سبيل المثال كان وزن صاروخ Saturn V الذي أطلق مهمة أبولو 11 إلى القمر 3000 طن.

ومع ذلك يمكنه إطلاق 140 طن (5 في المئة من كتلة الإطلاق الأولية) إلى مدار أرضي منخفض، و 50 طن (أقل من 2 في المئة من كتلة الإطلاق الأولية) إلى القمر.
وتقيد الكتلة حجم مركبة الفضاء وما يمكن أن تفعله في الفضاء. وتكلف كل مناورة مئات اللترات من الوقود لتشغيل محركات الصواريخ. ويجب حاليًا نقل هذا الوقود إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية.

 

تحدي الوقود:
يرتبط التحدي الآخر ارتباطًا وثيقًا بالوقود. وغالبًا ما تسافر المهمات التي ترسل مركبات فضائية دون طاقم إلى الكواكب الخارجية في مسارات معقدة حول الشمس.
وتستخدم المهمات ما يسمى بمناورات مساعدة الجاذبية من أجل الإنطلاق بشكل فعال حول الكواكب المختلفة لاكتساب زخم كافٍ للوصول إلى هدفهم.
وتوفر تلك المناورات الكثير من الوقود. ولكن يمكن أن تستغرق المهمات سنوات للوصول إلى وجهتها.

 

الهبوط الآمن:
هناك أيضًا مشكلة أخرى تتمثل في كيفية الهبوط الآمن. وتستطيع المركبة الفضائية التي تدخل الأرض استخدام السحب الناتج عن التفاعل مع الغلاف الجوي لإبطاء سرعتها. وهذا يسمح للمركبة بالهبوط بأمان على سطح الأرض (بشرط أن تتمكن من تحمل الحرارة ذات الصلة).

 

الحياة على المريخ:
يستمر اليوم المريخي 24 ساعة و 37 دقيقة، ولكن أوجه التشابه مع الأرض تتوقف عند هذا الحد. وهو ما يعني أن الغلاف الجوي الرقيق على كوكب المريخ لا يمكنه الاحتفاظ بالحرارة كما هو الحال بالنسبة للأرض.
ولذلك تتميز الحياة على المريخ بدرجات حرارة قصوى كبيرة خلال دورة النهار والليل، حيث تبلغ درجة حرارة المريخ القصوى 30 درجة مئوية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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