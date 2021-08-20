الجمعة 20-08-2021
الوكيل الاخباري

توجيهات ملكية بإرسال طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان

مهرجان عمان السينمائي يبدأ في 23 آب الحالي

12,116 حالة كورونا نشطة في المملكة

وفيات الجمعة 20/8/2021

مراكز إعطاء لقاح فايزر في المملكة الجمعة - أسماء

أجواء حارة في كافة المناطق اليوم

شكوى سعودية ضد الاتحاد الأوروبي

قتلى وجرحى بانهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

بعد تهديده بتفجير الكونغرس.. المشتبه يسلم نفسه للسلطات

وصول عدد من مصابي انفجار عكار إلى أبوظبي للعلاج

الجمعة، 20-08-2021 02:57 م

تحديثات كبرى من تويتر على منظومة الرسائل الخاصة

1187665


الوكيل الاخباري - قررت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" إدخال جملة من التحديثات الكبرى على منظومة الرسائل الخاصة.

اضافة اعلان


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تويتر قرر أن يدخل تعديلات كبرى لى وظائف المراسلة الخاصة بالمستخدمين، حيث أضافت عدد من التحسينات المختلفة.

 

ويمكن حاليا من خلال تحديث "تويتر" أن تشارك نفس التغريدة على 20 حسابا مختلفا بشكل منفصل.


وأضافت "تويتر" أيضا زر التمرير السريع، حتى يمكن الانتقال بسرعة بين أحد الرسائل، وكذلك إلقاء نظرة سريعة على أي مراسلات سابقة.


ودعمت تويتر أيضا رسائل الخاصة بتقنية التنظيف المعتمد على الطابع الزمني، بحيث يمكن تجميع الرسائل حسب التاريخ.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7629696921612902187

إجراءات صارمة من فيسبوك ضد مروجي الشائعات بشأن لقاحات كورونا

b10c07a4-ce03-4960-88df-5034f23d325f

فيسبوك تلغي ميزة لحماية مستخدميها في أفغانستان

snapchat-2-2

سناب شات تطلق أداة Snapchat Trends

AFP_1X28MG

آبل متهمة بفرض رقابة على نقوش المنتجات

وايمو

وايمو تُخطط لبناء مركز للشاحنات ذاتية القيادة في ولاية تكساس

twitter3

تطبيق تويتر يحصل على قسم مخصص للمساحات

أخبار متعلقة
twitter3

تطبيق تويتر يحصل على قسم مخصص للمساحات

_118200178_gettyimages-1128061419

تويتر تختبر أدوات جديدة للإبلاغ عن التغريدات المضللة

TWITTER-OUTLOOK-1-1

تويتر تختبر ميزات جديدة لتحسين اكتشاف Spaces

twitter-moments

تويتر تعيد تصميم موقعها مع إدخال خط جديد

blog-twitter-1024x576

تويتر تشارك تحليلها للانتهاكات العنصرية

daf07d61-b83b-4c00-b4a6-ee463aa6b74d

تويتر يطلق ميزة على إزالة متابعين معينين