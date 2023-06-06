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الثلاثاء، 06-06-2023 01:45 م

تحديث آيفون الجديد يتيح وصفات الطعام بالاعتماد على الصور

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الوكيل الإخباري - لم يكشف مؤتمر شركة "آبل" جديداً في الذكاء الاصطناعي مثل الشركات المنافسة، أمس الإثنين في نظام التشغيل الجديد iOS17 لآيفون

ورغم ذلك كشف الموقع الرسمي لشركة "آبل" ميزة جديدة تسمح بقص الجزء الرئيسي في الصور لإعادة استخدامها بشكل منفصل، وميزة جديدة هي "البحث البصري"، التي تبدو منافساً مباشراً لتقنية "عدسة غوغل - Google Lens"، والتي تتيح البحث عن وصفات بالاعتماد صور الطعام.

وبسبب تكتم آبل على الميزة في مؤتمر المطورين يوم أمس الإثنين في WWDC، لا توجد تفاصيل عن عملها  رغم بساطتها نسبياً حسب ما يبدو  من اللقطات.
في نظام iOS 17 الجديد، سيتمكن المستخدم من تحديد صور الطعام،  للبحث عن أطباق مشابهة.

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وفي الصورة على موقع "آبل، توصل صور أطباق كينوا إلى وصفات لوجبات كينوا، خاصةً للإفطار .

 

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