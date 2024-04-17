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الأربعاء، 17-04-2024 06:54 ص

تحديث جديد على واتساب يثير غضب المستخدمين

تطبيق واتساب


الوكيل الاخباري - أثار اعتماد تغيير جديد فيما يتعلق بحالة الاتصال والكتابة غضب مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية "واتساب".اضافة اعلان



وعمدت واتساب إلى إجراء تحديث جديد يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير "O" (متصل)، أو عندما يكتب، فهو يظهر حرف "T" فقط.


وكان التطبيق يظهر سابقا عبارة "Typing" أو "Online".


ورغم أن تطبيق واتساب لم يعلن رسميا عن هذا التغيير الجديد إلا أنه حظي باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبهم.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أحد مستخدمي واتساب الغاضبين قوله: "يظهر أنه حرف كبير مختلف، ولكني أكرهه كثيرا".


وأضاف آخر: "هل هناك أي شخص آخر يكره هذا التطبيق (واتساب)، لأنه بشكل غير عقلاني، أضاف حرفا كبيرا في بداية الاتصال بالإنترنت والكتابة؟"


وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يتم تثبيت هذا التغيير الجديد مع عدم وجود خيار متاح ضمن إعدادات واتساب للعودة إلى الإصدار السابق بالأحرف الصغيرة.

 




 

 


 

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