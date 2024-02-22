تحديث جديد من آبل يعالج مشكلة في آيفون

الوكيل الإخباري- أصدرت شركة آبل تحديث نظام التشغيل iOS 17.3.1 في 8 فبراير (شباط)، مع ميزات جديدة لجهاز آيفون، قبل أن تصدر مؤخراً تعديلاً على التحديث لإصلاح أحد الأخطاء في آيفون.



وفقاً لشركة آبل، فإن التحديث الجديد يعمل على إصلاح مشكلة احتمال تكرار النص، أو تداخله أثناء الكتابة على آيفون. ولم تنشر الشركة أي معلومات إضافية حول التحديث، لذلك من غير الواضح ما إذا كان يعالج أي مشكلات أمنية.



وبحسب موقع “سي نت” الإلكتروني، فإن شركة آبل تقوم عادةً بنشر المعلومات الخاصة بالتحديث عبر الإنترنت، عندما يصبح الإصدار متاحاً للتنزيل، ولكن كانت هناك بعض الحالات التي لم تنشر فيها الشركة هذه المعلومات، كما هو الحال مع إصدار iOS 17.2.1 و iOS 17.1.1.



لتنزيل التحديث الجديد، انتقل إلى “الإعدادات” ثم “عام” ثم “تحديث البرنامج”، وانقر فوق التثبيت الآن، واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة.

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