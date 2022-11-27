تحديث جديد من 'غوغل'.. اليكم تفاصيله

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل الأمريكية، تحديثاً أمنياً جديداً لمعالجة ثغرة خطيرة في متصفح "جوجل كروم"، تخص وحدات معالجة الرسومات GPU بالمتصفح.

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وأشار الخبراء إلى أن الثغرة الأمنية جرى استغلالها في هجمات إلكترونية طالت آلاف الأجهزة حول العالم خلال العام الجاري، حيث تم اكتشافها من قبل مجموعة تحليل التهديدات التابعة للشركة الأسبوع الماضي.



تؤدي الثغرة الأمنية إلى نسخ البيانات في مواقع محظورة ما يسهل عمليات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة، وتنصح "جوجل" بترقية المتصفح إلى الإصدار.

107.0.5304.121/122 لنظام التشغيل ويندوز، والإصدار 107.0.5304.122 لنظامي التشغيل ماك ولينوكس.



كشفت بعض وسائل الإعلام، أن شركة جوجل تفكر في تسريح 10000 موظف أي حوالي 60% من موظفيها بسبب تراجع وارداتها المادية.



وذكرت مصادر مطلعة، "أن جوجل كغيرها من شركات التقنية الكبرى كانت قد زادت عدد موظفيها في فترة انتشار وباء كورونا نظرا للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت حينذاك، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حجم المصاريف والأجور بالنسبة لتلك الشركات".





الديار

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