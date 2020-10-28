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الأربعاء، 28-10-2020 10:43 ص

تحديث جديد من واتساب يزيل ميزة شائعة ويثير غضب مستخدميه

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الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب في تطوير منصته باستمرار لإضافة بعض الميزات المفيدة لمستخدميه ، الا انه عمل مؤخرا على تحديثات من بينها خاصية التعرف على الوجه والقدرة على كتم صوت المجموعات المزعجة إلى الأبد، ولكن من الواضح أن التغيير الجديد أثار استياء مستخدميه.

بالاضافة الى ان المظهر الجديد من الممكن ان يؤدي إلى نهاية ميزة مخفية شائعة موجودة في لوحة إعدادات غامضة ، والتب يقوم بإعادة استخدام إعدادات التخزين لمعرفة تفاصيل عدد الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمزيد سواء التي أرسلتها أو استلمتها من كل جهة اتصال أو دردشة جماعية داخل التطبيق، وذلك لتسهيل إزالة الملفات غير المهمة للحفاظ على مساحة تخزين الهاتف.


وقد عمل التصميم الجديد بإعادة ترتيب الدردشات بناءً على كمية الصور المرسلة من جهة اتصال ما، والتي يجب حذفها مرة أخرى، والتي تتسبب في ملء مساحة النسخ الاحتياطي السحابي أو تخزين الهاتف.

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مما استدعى من مستخدمي تطبيق التراسل بعد الحصول على ميزة "استخدام التخزين" التمرير بين الدردشات للعثور على أفضل أصدقائهما التي يراسلونها يوميا.

 

المصدر : صدى البلد 

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