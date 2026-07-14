الثلاثاء 2026-07-14 01:07 م

تحديث جديد من يوتيوب بريميوم ينافس سبوتيفاي ونتفليكس

شصي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت منصة يوتيوب عن إضافة ميزات جديدة لبث البودكاست لمشتركي يوتيوب بريميوم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة لمنافسة منصات مثل سبوتيفاي ونتفليكس.اضافة اعلان


وتشمل التحديثات ميزة "السرعة التلقائية" التي تضبط سرعة تشغيل البودكاست تلقائياً وفقاً لطريقة كلام المتحدث، فتسرّع الأجزاء البطيئة وتُبطئ المقاطع التي تحتاج إلى تركيز، إضافة إلى "وضع التشغيل أثناء الحركة" الذي يسهّل التحكم أثناء المشي أو القيادة أو القيام بمهام أخرى.

كما طوّرت يوتيوب أدوات التوصيات بالذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات بودكاست مخصصة بناءً على اهتمامات المستخدمين. وتتوفر هذه الميزات حالياً لمستخدمي أندرويد المشتركين في خدمة بريميوم، على أن تصل لاحقاً إلى أجهزة آيفون وآيباد.
 
 


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