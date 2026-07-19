تحديث جديد يغيّر طريقة تحميل التطبيقات على هواتف أندرويد

وستتيح الخطوة لمتاجر التطبيقات المنافسة العمل بمرونة أكبر على أجهزة أندرويد، ما يمنح المستخدمين خيارات إضافية بعيداً عن متجر Google Play.
ويأتي التغيير استجابةً للضغوط القانونية والتنظيمية، وقد يفتح الباب أمام منافسة أوسع في سوق توزيع التطبيقات.
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