تحديث جديد يغيّر طريقة تحميل التطبيقات على هواتف أندرويد

09:22 ص

الوكيل الإخباري- تستعد شركة غوغل لإجراء تغيير كبير على نظام أندرويد، بعد تأكيدها بدء دعم متاجر تطبيقات خارجية بشكل أوسع خلال الأسبوع المقبل، عقب انتهاء النزاع القضائي مع شركة Epic Games. اضافة اعلان





وستتيح الخطوة لمتاجر التطبيقات المنافسة العمل بمرونة أكبر على أجهزة أندرويد، ما يمنح المستخدمين خيارات إضافية بعيداً عن متجر Google Play.



ويأتي التغيير استجابةً للضغوط القانونية والتنظيمية، وقد يفتح الباب أمام منافسة أوسع في سوق توزيع التطبيقات.





