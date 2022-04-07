تحديث في واتس آب على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات

الوكيل الإخباري -تعمل "واتس آب" حاليا على إنشاء ميزة فريدة للغاية في إصدار تجريبي من تطبيقها، والتي يتوقع أن يتم إطلاقها رسميا قريبا.



وكشف موقع WABetaInfo عن الميزة الجديدة والتي ستسمح للمستخدمين قريبا بإجراء استطلاعات الرأي داخل المجموعات.

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وفي الأسابيع القليلة المقبلة، قد يرى المستخدمون ميزة الاقتراع التي يتم اختبارها حاليا على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق.



ويشار إلى أن استطلاعات الرأي هي خيار متاح في معظم التطبيقات مثل"تويتر" و"تلغرام" و"فيسبوك"، ولذا، يبدو أنه حان الوقت للحصول على الميزة على "واتس آب".



وبينما تشير الشائعات المبكرة إلى أن الميزة قادمة إلى أجهزة iOS، فمن المحتمل أن تشمل أندرويد أيضا.



ويقال إنه يتم اختبار ميزة استطلاعات الرأي على الدردشات الجماعية في الإصدار التجريبي 22.8.0.72 من "واتس آب" في الوقت الحالي.



ومع التحديث الجديد ، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء سؤال بخيارات مخصصة للردود التي يمكن للأشخاص في الدردشة الجماعية التصويت لها.



وبحسبما ورد فإن السؤال يتضمن ما يصل إلى 12 خيارا مختلفا للإجابات.



وكان تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" يحتوي على ميزة الاستطلاعات قيد التطوير لفترة من الوقت حتى الإصدار التجريبي الأخير.

روسيا اليوم