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الأربعاء، 07-09-2022 12:29 م

تحديث لمتصفح كروم يحتوي على إصلاح أمني عليك تثبيته فور صدوره

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الوكيل الإخباري - يحتاج مستخدمو متصفح غوغل كروم على أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينوكس، إلى تثبيت آخر تحديث للمتصفح لحماية أنفسهم من ثغرة أمنية خطيرة يستغلها المتسللون بنشاط.

قالت شركة غوغل في منشور على مدونتها في الثاني من سبتمبر، إن غوغل على علم بالتقارير التي تفيد بوجود ثغرة في متصفح كروم، حيث أبلغ شخص مجهول عن المشكلة في 30 أغسطس، وتقول غوغل إنها تتوقع أن يتم طرح التحديث لجميع المستخدمين في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ولم تصدر الشركة الكثير من المعلومات حتى الآن حول طبيعة الثغرة، ولكن ما هو معروف حتى الآن هو أن الأمر يتعلق بالتحقق من صحة البيانات غير الكافي. وبحسب الشركة قد يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يتم إصدار تحديث تصحيحي للمستخدمين. من خلال الحفاظ على هذه التفاصيل طي الكتمان في الوقت الحالي، تجعل غوغل من الصعب على المتسللين اكتشاف كيفية استغلال الثغرة الأمنية قبل أن يتم إصدار التحديث.

يحتاج مستخدمو كروم إلى إعادة تشغيل المتصفح لتنشيط التحديث، وسيؤدي هذا إلى تحديث كروم إلى الإصدار 105.0.5195.102 لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينوكس. وللتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار، انقر على رمز النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من متصفحك. سيؤدي الانتقال إلى "المساعدة" ثم "حول غوغل كروم” إلى صفحة تخبرك ما إذا كان كروم محدثاً على جهازك أم لا.

يأتي هذا التحديث الأخير بعد أيام فقط من إطلاق غوغل كروم إصدار 105 في 30 أغسطس، والذي جاء مع 24 إصلاحاً أمنياً.

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