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الأحد، 06-11-2022 03:57 م

تحديث متجر أبل لبدء فرض 8 دولارات مقابل خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء

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الوكيل الإخباري-حدثت تويتر تطبيقها على متجر أبل للتطبيقات للبدء في فرض رسم قدره ثمانية دولارات مقابل علامة التحقق الزرقاء في أول تغير كبير لمنصة التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت مملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويأتي التغيير بعد أن استحوذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة مقابل 44 مليار دولار. وسرح ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، نصف موظفي تويتر وتعهد بأن يفرض المزيد من الرسوم على المستخدمين.

وقال التطبيق في التحديث الجديد إن من "يريدون الاشتراك الآن" مقابل 7.99 دولار شهريا ستصبح لديهم علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم المستخدم "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعونهم بالفعل".

وقبل استحواذ ماسك على الشركة، كانت علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم المستخدم على منصة التواصل الاجتماعي تعني أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المنصة تعتزم التحقق من هوية من يدفعون الرسوم وكيفية ذلك.

ووفقا لإشعار عن سبب التحديث، فمن بين المزايا الأخرى له الاستغناء عن نصف الإعلانات والقدرة على نشر مقاطع مصورة أطول على تويتر وترتيب أولوية المحتوى العالي الجودة.

ولم تستجب شركة تويتر ولا ماسك عبر تسلا لطلبات بالتعليق بعد.

وأشار ماسك من قبل إلى أنه سيطبق ذلك في إطار سعيه لجمع أموال من شبكة التواصل الاجتماعي وتقليل اعتمادها على الإعلانات. وحساب تويتر مجاني حاليا لأغلب المستخدمين.

وذكر التحديث أن الخدمة الجديدة متاحة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

وقال ماسك في تغريدة أمس السبت "بمجرد أن نتأكد من أنها تعمل بكفاءة في تلك المجموعة الأولية من البلدان وننتهي من أعمال الترجمة، سنعممها في العالم أجمع"

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