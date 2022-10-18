تحديث مرتقب من تويتر حول خاصية الاشارة

الوكيل الإخباري-كشفت خبيرة تقنية عن تعديل مرتقب سيجريه تطبيق تويتر على خاصية الإشارة في منصته. وأوضحت جين مانشون وونغ، وهي مدونة متخصصة في التكنولوجيا، أنه سيكون بإمكان المستخدمين قريباً تحديد من قد يشير إليهم في تغريداتهم الخاصة، أو في الردود على تغريداتهم.



وأكدت جين، أن التعديل الجديد سيمنح المستخدمين درجة أعلى في التحكم بحساباتهم، مشيرةً إلى أنه سيصبح بالإمكان منع أي شخص على الإطلاق من الإشارة إليهم «المنشن».



عكاظ

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