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الأربعاء، 18-11-2020 04:04 م

تحديث ملحوظ لخرائط غوغل.. ما علاقته بكورونا!

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن طرحها تحديثا جديدا لتطبيقها الشهير "خرائط غوغل"، والمرتبط بصورة كبيرة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص ان تحديث "خرائط غوغل" يحتوي على ميزات جديدة، يمكنها مساعدتك على التنقل في عالم متأثر بجائحة "كوفيد 19".


ويقدم "غوغل مابس" مجموعة من المعلومات الإضافية المرتبطة بـ"كوفيد 19" ومعلومات مفيدة حول الإرشادات المحلية والقيود المفروضة، ومواقع الاختبار الخاصة بفيروس كورونا في الأماكن المحيطة به.

 

ويتضمن تحديث "غوغل مابس" إمكانية استخدام وسائل النقل العام، والتي يحتاج إلى الحرص على التباعد الاجتماعي، ويقدم معلومات حول معدل الازدحام المتوفرة في الخرائط.


ويمكن من خلال "خرائط غوغل" معاينة ميزات التحكم الصوتي، التي يمكن تمكينها بواسطة وضع القيادة الجديد لمساعد "غوغل" الذكي في الخرائط.
ولكن تلك التقنية تقتصر على المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية وفي نطاق الولايات المتحدة فقط.


ويمكن أن تساعدك خرائط غوغل أيضًا إذا كنت جائعًا، ولكنك لا ترغب في الطهي، ويمكنك استخدامه لطلب توصيل الطعام إلى منزلك في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا والبرازيل والهند. وسترى من خلال "غوغل مابس" أوقات التسليم المقدرة قبل الطلب، وستتمكن من تتبع التسليم في الوقت الفعلي.


أيضًا، بمجرد أن يصبح تناول الطعام في المطاعم آمنًا مرة أخرى، ستتمكن من التحقق من حالة الحجز الخاص بك مباشرة من الخرائط (هذه الميزة مدعومة في 70 دولة).


لاحظ أن كل هذه الإضافات الجديدة تعمل في خرائط غوغل، لأجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

 

سبوتنيك

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